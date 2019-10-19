Полиция пресекла незаконную попытку проведения митинга, задержано около 20 человек - полиция Баку

Главное управление полиции Баку распространило заявление в связи с незаконной попыткой проведения в субботу митинга в центре города

«Не смотря на то, что Национальному совету демократических сил исполнительной властью Баку было предоставлено место для проведения 19 октября митинга в поселке Локбатан (пригород Баку), организаторы акции решили провести ее в центре города. Начиная с 15.00, несколько групп общей численностью 220 человек, с разных направлений пытались пройти к площади перед станцией метро «28 мая», - отмечается в сообщении.

«Для обеспечения правопорядка и предотвращения более серьезных противозаконных действий, организаторы и активные участники акции были задержаны. В общей сложности задержано 60 человек. Из них в отношении 18 человек будет собрана необходимая документация и для дальнейшего рассмотрения направлена в судебные органы. Остальным 42 участникам акции были даны официальные предупреждения о противозаконных действиях, после чего они были отпущены»,- сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Азербайджана прибегло к радикальным мерам для обеспечения безопасности граждан во время пресечения незаконной акции протеста оппозиции.

С 12:00 до 16:00 перекрыты все проспекты и улицы, ведущие к станции метро "28 мая". Речь также идет о проспекте Азадлыг и примыкающих к нему улицах.

Ранее Исполнительная власть Баку санкционировала митинг оппозиционного Национального совета демократических сил 19 октября. Исполнительная власть Баку разрешила оппозиции провести митинг в пос. Локбатан (пригород Баку). Но оппозиция хочет провести в центре Баку возле метро "28 мая".

Б.Рустамбеков