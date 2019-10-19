Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8907 RUR   0.0265 GBR   2.1838 TRY   0.2924

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.36 0.55 Brent 59.42 0.68

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 19.10.2019 18:06

Полиция пресекла незаконную попытку проведения митинга, задержано около 20 человек - полиция Баку

Главное управление полиции Баку распространило заявление в связи с незаконной попыткой проведения в субботу митинга в центре города

«Не смотря на то, что Национальному совету демократических сил исполнительной властью Баку было предоставлено место для проведения 19 октября митинга в поселке Локбатан (пригород Баку), организаторы акции решили провести ее в центре города. Начиная с 15.00, несколько групп общей численностью 220 человек, с разных направлений пытались пройти к площади перед станцией метро «28 мая», - отмечается в сообщении.

«Для обеспечения правопорядка и предотвращения более серьезных противозаконных действий, организаторы и активные участники акции были задержаны. В общей сложности задержано 60 человек. Из них в отношении 18 человек будет собрана необходимая документация и для дальнейшего рассмотрения направлена в судебные органы. Остальным 42 участникам акции были даны официальные предупреждения о противозаконных действиях, после чего они были отпущены»,- сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Азербайджана прибегло к радикальным мерам для обеспечения безопасности граждан во время пресечения незаконной акции протеста оппозиции.

С 12:00 до 16:00 перекрыты все проспекты и улицы, ведущие к станции метро "28 мая". Речь также идет о проспекте Азадлыг и примыкающих к нему улицах.

Ранее Исполнительная власть Баку санкционировала митинг оппозиционного Национального совета демократических сил 19 октября. Исполнительная власть Баку разрешила оппозиции провести митинг в пос. Локбатан (пригород Баку). Но оппозиция хочет провести в центре Баку возле метро "28 мая".

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАКУ, МИТИНГ, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


В Баку в субботу пройдет санкционированный митинг за "Освобождение Карабаха" Полиция задержала около 10 участников несанкционированной акции оппозиции в Баку Азербайджанская оппозиция проводит несанкционированную акцию

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]