Росатом сохраняет портфель зарубежных заказов на 10-летний период на уровне $130 млрд

ГК "Росатом" планирует сохранить портфель зарубежных заказов на 10-летний период на уровне $130 млрд, сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев.
"Уже несколько лет он находится в районе $130 млрд. Общий портфель заказов - до $200 млрд, но краткосрочные законтрактованные объёмы поставок- как строительных, так и технологических, они находятся в районе $130 млрд. Как этот год получим-посмотрим, впереди еще два месяца контрактной деятельности",- сказал он.
По словам Лихачева, "Росатом" устраивает текущий объем заказов и компания не планирует увеличивать его в разы. "Нас устраивает сумма $130 млрд. И есть тонкость в том, что он уменьшается за счет того, что переходит из заказов в объёмы (выполненных-ИФ) работ. Он регулярно уменьшается у нас на зарубежную выручку, которая где-то $6-7 млрд. По большому счету надо-бы добавлять где-то $5-6 млрд ежегодно, чтобы поддерживать этот баланс между объемами выполненных работ и объемами законтрактованных заказов",- сказал глава "Росатома".
"То есть это такая постоянная цель, мы не настроены на то, чтобы увеличить объем заказов заметно. Потому что он соответствует нашим мощностям, нашим сегодняшним возможностям с точки зрения зарубежных поставок. А во вторых, конечно же важно понимать, что мы уже достигли такого уровня насыщения, что нужен не сам факт заказа, а его маржинальность",- пояснил Лихачев.
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