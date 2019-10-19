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СНГ 19.10.2019 21:00

Росатом сохраняет портфель зарубежных заказов на 10-летний период на уровне $130 млрд

ГК "Росатом" планирует сохранить портфель зарубежных заказов на 10-летний период на уровне $130 млрд, сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев.

"Уже несколько лет он находится в районе $130 млрд. Общий портфель заказов - до $200 млрд, но краткосрочные законтрактованные объёмы поставок- как строительных, так и технологических, они находятся в районе $130 млрд. Как этот год получим-посмотрим, впереди еще два месяца контрактной деятельности",- сказал он.

По словам Лихачева, "Росатом" устраивает текущий объем заказов и компания не планирует увеличивать его в разы. "Нас устраивает сумма $130 млрд. И есть тонкость в том, что он уменьшается за счет того, что переходит из заказов в объёмы (выполненных-ИФ) работ. Он регулярно уменьшается у нас на зарубежную выручку, которая где-то $6-7 млрд. По большому счету надо-бы добавлять где-то $5-6 млрд ежегодно, чтобы поддерживать этот баланс между объемами выполненных работ и объемами законтрактованных заказов",- сказал глава "Росатома".

"То есть это такая постоянная цель, мы не настроены на то, чтобы увеличить объем заказов заметно. Потому что он соответствует нашим мощностям, нашим сегодняшним возможностям с точки зрения зарубежных поставок. А во вторых, конечно же важно понимать, что мы уже достигли такого уровня насыщения, что нужен не сам факт заказа, а его маржинальность",- пояснил Лихачев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, РОСАТОМ, ЗАКАЗЫ, ПОРТФЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]