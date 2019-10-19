РФ и Венгрия согласовали новые сроки по проекту строительства АЭС Пакш-2

Россия и Венгрия согласовали новые сроки по проекту строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии, сообщил журналистам глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

"Все новые сроки, планы, обязательства утверждены обеими сторонами. Есть абсолютный консенсус, гармония с венгерским заказчиком - и на уровне технического заказчика АЭС "Пакш", и на уровне правительства",- сказал Лихачев.

"Мы прошли критическую точку этого года, досрочно был утвержден так называемый basic design (базовое проектирование-ИФ). То есть утвержден техпроект, основные компоненты, основные подходы технического проекта с новой станцией. И мы планируем как можно скорее завершить сдачу заказчику всех документов для получения лицензии",- отметил он.

При этом Лихачев отметил, что в этом году "Росатом" не успеет получить лицензию. "Там достаточно длительный срок (согласования-ИФ). Мы хотим сдать (документы-ИФ), хотим организовать ответы на вопросы и заказчика и регулятора",- сказал он.

"У нас в Венгрии очень важно часто работать в режиме такого трехстороннего информационного пространства: это мы, это венгерские заказчики и венгерский регулятор. Очень важно, чтобы все три стороны говорили на одном языке, работали в едином информационном пространстве и максимально полно отвечали на вопросы друг друга",- добавил Лихачев.

В мае агентство Bloomberg передавало со ссылкой на венгерские СМИ, что министр финансов Венгрии Михай Варга договорился с российскими властями об изменении графика погашения госкредита, полученного для строительства АЭС "Пакш-2".

Решение принято в связи с ожидаемой отсрочкой строительства объекта.

Как сообщалось, стоимость этого проекта составляет около 12,5 млрд евро, российская госкорпорация "Росатом" подписала контракты на достройку АЭС в декабре 2014 года. В марте того же года Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро. По условиям соглашения, ставка по кредиту постепенно растет - с 3,95% до 4,95%. Кредит предоставлен на период 2014-2025 гг.

Начало строительства станции ожидалось в 2018 году. Ввод блоков в коммерческую эксплуатацию - в 2025-2026 годах.

На сроки строительства повлияло затянувшееся разбирательство Европейской комиссии. Как сообщалось, в ноябре 2015 года Еврокомиссия начала расследование в отношении планов Венгрии по обеспечению финансирования строительства двух новых ядерных реакторов АЭС "Пакш-2". Комиссия собиралась выяснить, реализуется ли проект на рыночных условиях, или речь идет о государственной помощи, и понять, как это сказывается на конкуренции. В марте 2017 года Еврокомиссия согласовала господдержку проекта строительства АЭС "Пакш-2".

В настоящий момент на АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР общей мощностью порядка 2 тыс. МВт. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС.