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Дальнее зарубежье 19.10.2019 20:00

Джонсон настаивает на выходе страны из ЕС, несмотря на решение парламентариев просить у ЕС отсрочки

Несмотря на решение депутатов Палаты общин британского парламента потребовать от премьер-министра Бориса Джонсона направить в ЕС запрос об отсрочке Brexit, глава британского правительства настаивает на том, чтобы страна все-таки покинула ЕС 31 октября.

"Я не буду обсуждать с ЕС отсрочку, и никакой закон не заставит меня сделать это", - сказал он, выступая в субботу в Палате общин.

Он добавил, что в течение следующей недели правительство представит проект законодательства, необходимого для выхода из ЕС.

За то, чтобы обратиться в ЕС за отсрочкой Brexit, высказались 322 депутата Палаты общин, против - 306.

"Я буду делать все, что могу, чтобы Brexit состоялся 31 октября", - отреагировал на результаты голосования Джонсон.

Лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд заявил в связи с позицией Джонсона: "Премьер думает, что он выше закона. Премьер-министр, вас ждет суд".

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Тэги: ПАРЛАМЕНТАРИИ, BREXIT, ОТСРОЧКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]