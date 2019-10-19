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Дальнее зарубежье 19.10.2019 22:50

Страны Латинской Америки интересуются проектом плавучей АЭС - Лихачев

Страны Латинской Америки проявляют интерес к проекту строительства плавучей АЭС, сообщил журналистам глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

"В первую очередь и Бразилия, и Аргентина проявили интерес к этой тематике, и возможно ещё чилийские партнеры тоже будут участвовать", - сказал Лихачев.

Кроме того, по его словам этот проект интересен Китаю и Филиппинам, а также странам Ближнего Востока, в частности Саудовской Аравии. "Ну и мы понимаем, что не меньший интерес у наших партнёров из Латинской Америки, тоже консультации сейчас идут на эту тему, тоже впереди поездки", - отметил Лихачев.

"Они интересуются всем. Бразилия, как вы знаете, атомная держава. Они интересуются и большими мощностями, и средними, и малыми, в том числе мобильными (плавучими). Мы исходим из того, что эта тематика будет в повестке наших двусторонних отношений", - добавил он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛАТАМЕРИКА, АЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]