Страны Латинской Америки интересуются проектом плавучей АЭС - Лихачев

Страны Латинской Америки проявляют интерес к проекту строительства плавучей АЭС, сообщил журналистам глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

"В первую очередь и Бразилия, и Аргентина проявили интерес к этой тематике, и возможно ещё чилийские партнеры тоже будут участвовать", - сказал Лихачев.

Кроме того, по его словам этот проект интересен Китаю и Филиппинам, а также странам Ближнего Востока, в частности Саудовской Аравии. "Ну и мы понимаем, что не меньший интерес у наших партнёров из Латинской Америки, тоже консультации сейчас идут на эту тему, тоже впереди поездки", - отметил Лихачев.

"Они интересуются всем. Бразилия, как вы знаете, атомная держава. Они интересуются и большими мощностями, и средними, и малыми, в том числе мобильными (плавучими). Мы исходим из того, что эта тематика будет в повестке наших двусторонних отношений", - добавил он.