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Регион 19.10.2019 19:00

Стремление Грузии в НАТО никому не угрожает - премьер

Евроатлантическая интеграция Грузии не направлена против кого-либо, заявил в субботу глава грузинского правительства Георгий Гахария.

Гахария таким образом прокомментировал заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия будет отвечать на появление баз НАТО у ее границ и в политическом, и в военном плане.

"В ответ на это мы говорим, что евроатлантическая интеграция Грузии не направлена против кого-либо", - заявил Гахария журналистам, отметив, что интеграция Грузии в НАТО направлена на благополучие грузинских граждан, и этот процесс "никому не угрожает".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]