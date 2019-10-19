Стремление Грузии в НАТО никому не угрожает - премьер

Евроатлантическая интеграция Грузии не направлена против кого-либо, заявил в субботу глава грузинского правительства Георгий Гахария.
Гахария таким образом прокомментировал заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия будет отвечать на появление баз НАТО у ее границ и в политическом, и в военном плане.
"В ответ на это мы говорим, что евроатлантическая интеграция Грузии не направлена против кого-либо", - заявил Гахария журналистам, отметив, что интеграция Грузии в НАТО направлена на благополучие грузинских граждан, и этот процесс "никому не угрожает".
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