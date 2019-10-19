В ЕK ждут сведений о дальнейших шагах Лондона после голосования в британском парламенте

Официальный представитель Европейской комиссии Мина Андреева сообщила в субботу, что ЕК приняла к сведению одобрение британскими депутатами поправки, согласно которой премьер-министр Борис Джонсон обязан просить о переносе Brexit на более поздний срок.

"Комиссия принимает к сведению голосование сегодня в Палате общин по так называемой поправке Летвина, означающей, что само соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ) не было сегодня поставлено на голосование", - написала пресс-секретарь в своем твиттере.

"Правительство Великобритании должно проинформировать нас о следующих шагах как можно скорее", - добавила Андреева.