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Дальнее зарубежье 19.10.2019 21:27

В ЕK ждут сведений о дальнейших шагах Лондона после голосования в британском парламенте

Официальный представитель Европейской комиссии Мина Андреева сообщила в субботу, что ЕК приняла к сведению одобрение британскими депутатами поправки, согласно которой премьер-министр Борис Джонсон обязан просить о переносе Brexit на более поздний срок.

"Комиссия принимает к сведению голосование сегодня в Палате общин по так называемой поправке Летвина, означающей, что само соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ) не было сегодня поставлено на голосование", - написала пресс-секретарь в своем твиттере.

"Правительство Великобритании должно проинформировать нас о следующих шагах как можно скорее", - добавила Андреева.

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Тэги: ЕС, BREXIT, БРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]