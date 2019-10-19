Москва готова оказывать Сербии помощь в сохранении суверенитета - Медведев

Россия готова помогать Сербии в сохранении ее территориальной целостности и суверенитета, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
"Сербия, к сожалению, на собственном опыте ощутила последствия действий, которые осуществляются в противоречие, в обход международного права. Я имею в виду события 1999 года", - сказал он, выступая в Народной скупщине Сербии.
"Россия поддерживала тогда и поддерживает сейчас сербский народ и готова оказывать вам всю необходимую помощь в сохранении суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул глава российского правительства.
По его словам, Москва "заинтересована в исключительно мирном урегулировании существующей проблемы на основе резолюции Совета безопасности ООН №1244".
Он добавил, что Россия хочет, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной, и стремится развивать отношения со всеми государствами региона.
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