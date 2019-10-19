Правительство Британии откладывает голосование по обновленному соглашению с ЕС по Brexit до понедельника

Лидер Палаты общин британского парламента Джейкоб Рис-Могг объявил в субботу о том, что правительство страны откладывает до понедельника голосование по соглашению с Брюсселем о выходе из ЕС, согласованному премьером Борисом Джонсоном.
Как сообщает газета "Гардиан", Палата общин требует от премьер-министра направить в ЕС запрос об отсрочке Brexit до 23:00 субботы (01:00 мск в воскресенье).
Ранее в субботу, несмотря на решение депутатов Палаты общин потребовать от премьер-министра Джонсона направить в ЕС запрос об отсрочке Brexit, глава британского правительства заявил, что настаивает, чтобы страна все-таки покинула ЕС 31 октября.
"Я не буду обсуждать с ЕС отсрочку, и никакой закон не заставит меня сделать это", - сказал он в Палате общин.
Джонсон добавил, что в течение следующей недели правительство представит проект законодательства, необходимого для выхода из ЕС.
"За" то, чтобы обратиться в ЕС за отсрочкой Brexit высказались 322 депутата Палаты общин, "против" - 306.
"Я буду делать все, что могу, чтобы Brexit состоялся 31 октября", - отреагировал на результаты голосования Джонсон.
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