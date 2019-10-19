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Дальнее зарубежье 19.10.2019 20:27

Меркель и Путин обсудили подготовку встречи "нормандской четверки" и ситуацию в Сирии - представитель правительства ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили подготовку встречи "нормандской четверки", ситуацию в Сирии и газовый транзит через Украину, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер сегодня провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В центре беседы была подготовка в скором времени саммита в "нормандском формате", - сказано в заявлении Зайберта, поступившем в субботу в "Интерфакс".

Помимо "нормандского формата", в рамках которого обсуждается украинское урегулирование, стороны обсудили положение в Сирии и Ливии, а также "текущие переговоры о продолжении газового транзита через Украину".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]