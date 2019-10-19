Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8907 RUR   0.0265 GBR   2.1838 TRY   0.2924

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.36 0.55 Brent 59.42 0.68

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.10.2019 23:42

Путин и Меркель отмечают важность продвижения процесса политического урегулирования в Сирии - Кремль

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Сирии и Ливии.

"Рассмотрено положение дел на северо-востоке Сирии. Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны. При этом должны быть учтены интересы каждой этноконфессиональной группы сирийского народа", - сообщает пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон отмечена важность продвижения процесса политического урегулирования в Сирии, в том числе с учетом созыва в конце октября в Женеве первого заседания Конституционного комитета", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что лидеры затронули "ситуацию в Ливии и выразили намерение способствовать деэскалации, оказывать поддержку осуществляемым под эгидой ООН посредническим усилиям по мирному разрешению конфликта".

В ходе телефонного разговора Путина и Меркель "условлено о продолжении контактов на различных уровнях", сообщили в Кремле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЛИДЕРЫ, БЛИЖВОСТОК


Похожие новости


Путин соболезнует в связи с гибелью граждан ФРГ в автоаварии на Мадейре Порошенко и Меркель признали разногласия по "Северному потоку-2" Меркель не видит причин для отказа от закупок российского газа Меркель выступает за сохранение акта РФ и НАТО и канала для переговоров В Бундестаге предложили РФ убрать ракеты 9М729 за Урал для сохранения ДРСМД Россия необходима ЕС как партнер во внешней политике - глава МИД ФРГ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]