Путин и Меркель отмечают важность продвижения процесса политического урегулирования в Сирии - Кремль

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Сирии и Ливии.
"Рассмотрено положение дел на северо-востоке Сирии. Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны. При этом должны быть учтены интересы каждой этноконфессиональной группы сирийского народа", - сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон отмечена важность продвижения процесса политического урегулирования в Сирии, в том числе с учетом созыва в конце октября в Женеве первого заседания Конституционного комитета", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что лидеры затронули "ситуацию в Ливии и выразили намерение способствовать деэскалации, оказывать поддержку осуществляемым под эгидой ООН посредническим усилиям по мирному разрешению конфликта".
В ходе телефонного разговора Путина и Меркель "условлено о продолжении контактов на различных уровнях", сообщили в Кремле.
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