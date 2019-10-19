Турция проявляет интерес к российским истребителям Су-35 и Су-57

Турция проявляет "неподдельный интерес" к российским истребителям нового поколения, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Интерес был неподдельный, но туркам выбирать. Они же выбрали С-400 и отстояли свое право закупить эту систему. Возможно, они сделают выбор и в сторону нашей боевой авиации, исключать нельзя", - сказал Борисов.
Так он ответил на вопрос "Интерфакса" о том, ведутся ли переговоры о закупках Турцией российских истребителей Су-35 или Су-57.
Су-35 и российский истребитель пятого поколения Су-57 показали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в конце августа на подмосковном авиасалоне "МАКС-2019". Турция заявила об интересе к этим самолетам.
Решение о покупке российских истребителей - за Турцией, сказал, курирующий оборонно-промышленный комплекс.
"Надеюсь, по крайней мере, что Су-35 и Су-57 их могут реально заинтересовать по известным событиям. Решение - за ними", - сказал Борисов 1 сентября в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1", ВГТРК).
США заявили об исключении Турции из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
Ранее президент Турции заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.
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