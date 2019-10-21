Санкции не ослабили интерес иностранных инвесторов к России - Медведев

Санкции в отношении России не сказались на интересе иностранных инвесторов к ее рынку, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Ослабления интереса к России в целом не произошло. Напротив, даже после введения всяких разных санкций объём инвестиций по линии КСИ продолжал расти", - сказал Медведев в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ.
Он рассказал, что за последние пять лет объём инвестиций увеличился примерно на 50%. По словам премьера, на сегодняшний день общий объём капиталовложений компаний, которые входят в КСИ, составляет около 180 млрд долларов.
В то же время председатель правительства отметил, что с момента создания КСИ некоторые инвесторы все же ушли с российского рынка "в силу своих причин".
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