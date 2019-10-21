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СНГ 21.10.2019 16:49

Санкции не ослабили интерес иностранных инвесторов к России - Медведев

Санкции в отношении России не сказались на интересе иностранных инвесторов к ее рынку, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Ослабления интереса к России в целом не произошло. Напротив, даже после введения всяких разных санкций объём инвестиций по линии КСИ продолжал расти", - сказал Медведев в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ.

Он рассказал, что за последние пять лет объём инвестиций увеличился примерно на 50%. По словам премьера, на сегодняшний день общий объём капиталовложений компаний, которые входят в КСИ, составляет около 180 млрд долларов.

В то же время председатель правительства отметил, что с момента создания КСИ некоторые инвесторы все же ушли с российского рынка "в силу своих причин".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИНВЕСТОРЫ, ИНТЕРЕС, МЕДВЕДЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]