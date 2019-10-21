Премьер Казахстана примет участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ в Москве - МИД

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в пятницу в Москве примет участие в заседаниях Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета, сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

"25 октября в Москве премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин примет участие в очередном заседании Совета глав правительств СНГ. В ходе заседания главы правительств обсудят текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества в рамках Содружества", - сказал Смадияров на брифинге в казахстанской столице в понедельник.

По его словам, участники встречи обменяются мнениями о ходе реализации Договора о зоне свободной торговли, подписанного странами-участницами СНГ в 2011 году, а также согласуют проекта Соглашения о свободной торговле услугами между странами СНГ. Также запланировано подписание ряда международных договоров, предусматривающих сотрудничество по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, а также касающихся взаимодействия правоохранительных органов.

Участники переговоров утвердят концепцию сотрудничества стран СНГ в области цифрового развития общества и план первоочередных мероприятий по её реализации.

Планируется также подписание Стратегии обеспечения информационной безопасности и Комплекса совместных действий государств-участников в профилактике и борьбе с птичьим гриппом и ньюкаслской болезнью на период до 2025 года.

Также, по словам Смадиярова, 25 октября в Москве премьер Казахстана примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, это будет четвёртая встреча глав правительств стран ЕАЭС.

"В ходе заседания главы правительств подведут промежуточные итоги реализации достигнутых договоренностей и определят направления дальнейшей работы в ЕАЭС. Планируется подписание ряда соглашений", - сказал казахстанский дипломат.