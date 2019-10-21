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Дальнее зарубежье 21.10.2019 17:47

"Лаборатория Касперского" разработала антидроны для противодействия гражданским беспилотникам

"Лаборатория Касперского" разработала специализированную программу Kaspersky Antidrone, которая сможет предотвратить проникновение беспилотников на охраняемые территории, не повреждая устройство, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в понедельник.

"Это специализированное ПО позволяет, не повреждая дрон, предотвратить его нежелательное проникновение на различные объекты, например, на охраняемую территорию крупных промышленных предприятий, массовых мероприятий, частных домов и т.д.", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что в ряде случаев дроны представляют серьёзную угрозу: падают в толпу на концертах, травмируют спортсменов во время соревнований, создают угрозу работе аэропортов и промышленных объектов, занимаются промышленным шпионажем, снимают звёзд через высокие заборы их частных резиденций.

По мнению руководителя проекта Владимира Турова, беспилотники иногда бывают чрезвычайно опасны. "Я сам видел ряд рискованных ситуаций на массовых мероприятиях. К сожалению, оператор дрона не всегда знает, какие зоны запрещены для полета. И если беспилотник неожиданно разбивается или его атакуют, это производит сильный негативный эффект на его владельца", - сказал Туров.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ, РАЗРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]