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Регион 21.10.2019 17:04

Иран еще не оформил решения по четвертому этапу сокращения обязательство в рамках СВПД - глава МИД

Решение о характере шагов по сокращению обязательств Ирана по ядерной сделке в рамках четвертого этапа еще не оформлено, сообщил в понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Если Европа вновь не сможет выполнить свои обязательства, мы предпримем следующий шаг. Решение о том, какие конкретно меры будут приняты в рамках четвертого этапа сокращения обязательств, еще не финализировано", - приводят слова министра иранские СМИ.

Как только Высший совет национальной безопасности Ирана и комиссия по мониторингу за соблюдением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы решат, об этом будет объявлено, сказал Зариф.

Ранее в понедельник арабские СМИ сообщили со ссылкой на представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, что иранские власти завершили проработку шагов, которые предпримет Тегеран в случае реализации 4-го этапа отказа от обязательств по СВПД.

СВПД был одобрен "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года.

8 мая 2018 года США вышли из сделки и возобновили действие антииранских санкций, включая нефтяные и финансовые.

Спустя год - 8 мая 2019 года, Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана в условиях американских санкций. В первую очередь Тегеран настаивает на предоставлении ему возможности продолжать экспортировать нефть и получать выручку.

К настоящему времени Иран трижды сокращал свои обязательства, давая каждый раз европейцам 60 дней на соблюдение их обязательств. Последний, третий этап был предпринят Ираном в начале сентября.

По данным иранских СМИ, четвертый этап, который может быть объявлен в начале ноября, вероятно, будет включать сокращение доступа инспекторов МАГАТЭ к атомным объектам Исламской республики.

В начале октября официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что Тегеран через три месяца может полностью прекратить выполнение обязательств по СВПД.

В интервью государственному телевидению он заявил, что только два этапа остались Ирану на пути к полному сворачиванию его обязательств по ядерной сделке, если европейцы не выполнят требований Тегерана.

"Как только на атомном объекте в Фордо будет запущен процесс обогащения урана и число центрифуг возрастет, у Ирана практически больше не останется обязательств по СВПД, и сохранятся лишь вопросы мониторинга", - цитируют иранские СМИ Камалванди.

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