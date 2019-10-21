Власти Ливана готовы к экономических реформам для того, чтобы покончить с протестами

Правительство Ливана собралось в понедельник на чрезвычайное заседание под председательством президента страны Мишеля Ауна, в ходе встречи планируется согласовать ряд реформ, направленных на ослабление антиправительственных протестов, которые проходят по всей стране уже пятый день, сообщает межарабский телеканал "аль-Арабийя".
Ожидается, что правительство одобрит реформы, согласно которым в частности на 50% будет сокращена зарплата министров с целью облегчения экономического кризиса и ослабления протестного движения.
Власти Ливана отметили, что происходящее на улицах страны "отражает боль народа", однако подчеркнули, что "осуждать в коррупции всех очень нечестно".
Чрезвычайное заседание ливанского правительства проходит на фоне всеобщей забастовки. В приуроченной к ней акции принимает участие четверть всего населения страны.
Протестующие блокируют движение на дорогах, закрыты университеты, школы и банки.
Ливанский профсоюз учителей в свою очередь опубликовал заявление, в котором говорится, что "политическое неравенство ... негативно отражается на потребностях и социальной безопасности граждан, что привело к социальной революции, вызванной экономическим, финансовым и валютным кризисом, который истощает людей".
Премьер-министр Ливана Саад Харири в пятницу предоставил своим партнерам по коалиции 72 часа для согласования реформ, которые могли бы предотвратить кризис. В противном случае, он заявил, что уйдет в отставку.
Сообщается, что западные спонсоры готовы Ливану выделить $11 млрд финансовой помощи, однако при условии проведения ряда экономических реформ.
Протесты вспыхнули в Ливане на фоне экономического кризиса. Однако демонстранты требуют не только экономических, но и политических реформ.
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