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Дальнее зарубежье 21.10.2019 17:58

Власти Ливана готовы к экономических реформам для того, чтобы покончить с протестами

Правительство Ливана собралось в понедельник на чрезвычайное заседание под председательством президента страны Мишеля Ауна, в ходе встречи планируется согласовать ряд реформ, направленных на ослабление антиправительственных протестов, которые проходят по всей стране уже пятый день, сообщает межарабский телеканал "аль-Арабийя".

Ожидается, что правительство одобрит реформы, согласно которым в частности на 50% будет сокращена зарплата министров с целью облегчения экономического кризиса и ослабления протестного движения.

Власти Ливана отметили, что происходящее на улицах страны "отражает боль народа", однако подчеркнули, что "осуждать в коррупции всех очень нечестно".

Чрезвычайное заседание ливанского правительства проходит на фоне всеобщей забастовки. В приуроченной к ней акции принимает участие четверть всего населения страны.

Протестующие блокируют движение на дорогах, закрыты университеты, школы и банки.

Ливанский профсоюз учителей в свою очередь опубликовал заявление, в котором говорится, что "политическое неравенство ... негативно отражается на потребностях и социальной безопасности граждан, что привело к социальной революции, вызванной экономическим, финансовым и валютным кризисом, который истощает людей".

Премьер-министр Ливана Саад Харири в пятницу предоставил своим партнерам по коалиции 72 часа для согласования реформ, которые могли бы предотвратить кризис. В противном случае, он заявил, что уйдет в отставку.

Сообщается, что западные спонсоры готовы Ливану выделить $11 млрд финансовой помощи, однако при условии проведения ряда экономических реформ.

Протесты вспыхнули в Ливане на фоне экономического кризиса. Однако демонстранты требуют не только экономических, но и политических реформ.

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Тэги: ЛИВАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, РЕФОРМЫ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]