На ярмарке меда в Баку продали около 110 т продукции пчеловодства

На ярмарке меда, прошедшей в Баку с 28 сентября по 18 октября, было продано 102,6 тонн меда и 7,1 тонна прополиса, заявила председатель правления ОАО "Аграрные заготовки и снабжение» при Минсельхозе Азербайджана Лейла Мамедова.

«На прошедшей ярмарке на продажу были предложены 122,2 тонн продукции, из которых продано 102,6 тонн меда и 7,1 тонны прополиса. Можно считать, что реализация продукции успешно завершена", - сказала Мамедова на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, в этом году на ярмарке приняли участие 321 пчеловод из 37 районов. Для проверки в лаборатории Агентства пищевой безопасности был взят 3,241 тыс. образец продукции.

"Цена на продукцию определялась в рамках спроса-предложения между пчеловодами и покупателями. Среди общего числа гостей 87% покупателей были довольны ценами, 11% - частично", - сказала она.

В рамках ярмарки был составлен рейтинг пчеловодов по 4 группам, им предоставлены сертификаты. "Но это не означает, что пчеловоды, получившие сертификаты, на следующей ярмарке будут освобождены от проверки в лаборатории Агентства пищевой безопасности", - добавила Мамедова.

Х.Насирзаде