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АПК 21.10.2019 17:01

На ярмарке меда в Баку продали около 110 т продукции пчеловодства

На ярмарке меда, прошедшей в Баку с 28 сентября по 18 октября, было продано 102,6 тонн меда и 7,1 тонна прополиса, заявила председатель правления ОАО "Аграрные заготовки и снабжение» при Минсельхозе Азербайджана Лейла Мамедова.

«На прошедшей ярмарке на продажу были предложены 122,2 тонн продукции, из которых продано 102,6 тонн меда и 7,1 тонны прополиса. Можно считать, что реализация продукции успешно завершена", - сказала Мамедова на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, в этом году на ярмарке приняли участие 321 пчеловод из 37 районов. Для проверки в лаборатории Агентства пищевой безопасности был взят 3,241 тыс. образец продукции.

"Цена на продукцию определялась в рамках спроса-предложения между пчеловодами и покупателями. Среди общего числа гостей 87% покупателей были довольны ценами, 11% - частично", - сказала она.

В рамках ярмарки был составлен рейтинг пчеловодов по 4 группам, им предоставлены сертификаты. "Но это не означает, что пчеловоды, получившие сертификаты, на следующей ярмарке будут освобождены от проверки в лаборатории Агентства пищевой безопасности", - добавила Мамедова.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЯРМАРКА, МЕД, ПЧЕЛОВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]