Президент Алиев присвоил Мир Юсифу, Тунзале и Рое звание «Народный артист» Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в понедельник распоряжение о присвоении звания «Народный артист» трем певцам, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению Алиев, звания «Народный артист» удостоены эстрадные певцы Тунзаля Агаева, Мирбабаев Мир Юсиф, Наджафова Рояла (Роя) «за заслуги в развитии азербайджанской эстрады».
Соответствующее распоряжение Алиев опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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