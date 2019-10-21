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Бизнес и законодательство 21.10.2019 17:24

SOCAR Methanol в 2019г увеличит производство метанола на 88%

ООО "SOCAR Methanol" компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по итогам 2019 года планирует произвести 360 тыс. тонн метанола, агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

В 2018 году завод «SOCAR Methanol» произвел 191,4 тыс. тонн метанола. Таким образом, в 2019 году рост производства составит 88,1%.

По данным Ахмедова, за январь-сентябрь 2019 года SOCAR Methanol произвел свыше 314 тыс. тонн метанола.

Азербайджанский метаноловый завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год.

SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО "Аграркредит", получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕТАНОЛ, ПРОИЗВОДСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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