ДПИ в Азербайджане в январе-сентябре выданы по проектам с инвестициями в 808 млн манатов

Министерство экономики Азербайджана за 9 месяцев 2019 года выдало документы о поощрении инвестиций (ДПИ) на проекты общей стоимостью 807,6 млн манатов, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
«За 9 месяцев 2019 года министерство экономики выдало 75 ДПИ на проекты общей стоимостью 807,6 млн манатов»,- заявил Мустафаев на расширенном заседании министерства экономики.
По его словам, в целом, ДПИ выданы 346 субъектам предпринимательства по 407 инвестиционным проектам. Суммарные инвестиции в эти проекты оцениваются 3,9 млрд манатов.
Министр сообщил, что 59% проектов реализуются в промышленной сфере, 40% в сфере АПК и 1% в сфере туризма.
Президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».
В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.
Б.Рустамбеков
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