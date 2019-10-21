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СНГ 21.10.2019 20:31

Визит Путина в Венгрию запланирован на 30 октября - Кремль

Президент РФ Владимир Путин 29 октября в Москве встретится с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, а 30 октября совершит визит в Венгрию.

"29 октября у нас состоятся переговоры с президентом Кубы Диас-Канелем", - сказал журналистам на брифинге в Москве помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что встреча будет в продолжение переговоров, которые недавно провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Кубе.

"На 30 октября запланирован визит нашего президента в Венгрию. Хорошо известно, что мы с венграми обмениваемся визитами на ежегодной основе, и сейчас наша очередь", - сказал помощник президента РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КУБА, ВЕНГРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]