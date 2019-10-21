Визит Путина в Венгрию запланирован на 30 октября - Кремль

Президент РФ Владимир Путин 29 октября в Москве встретится с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, а 30 октября совершит визит в Венгрию.

"29 октября у нас состоятся переговоры с президентом Кубы Диас-Канелем", - сказал журналистам на брифинге в Москве помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что встреча будет в продолжение переговоров, которые недавно провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Кубе.

"На 30 октября запланирован визит нашего президента в Венгрию. Хорошо известно, что мы с венграми обмениваемся визитами на ежегодной основе, и сейчас наша очередь", - сказал помощник президента РФ.