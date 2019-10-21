Путин и Эрдоган во вторник обсудят развитие ситуации в Сирии после 120-часового ультиматума Анкары курдам - Ушаков

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи обсудят развитие ситуации в Сирии после истечения 120-часового ультиматума Анкары сирийским курдам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Завтра, как известно, эти 120 часов, или пять суток, уже истекают. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Собственно, это и будут обсуждать наши руководители", - сказал он журналистам на брифинге.
"Для нас главное - это добиваться, и мы это делаем на постоянной основе, долгосрочной стабильности в Сирии и регионе, и считаем, что этого можно добиться только на основе восстановления единства Сирии. Исходим из того, что интересы всех этноконфессиональных групп сирийского народа будут учтены", - добавил Ушаков.
Говоря о планируемой во вторник встрече Путина и его турецкого коллеги, Ушаков отметил, что президенты встречались в этом году лично уже семь раз. Также они регулярно общаются по телефону, и последний такой разговор состоялся 15 октября.
"В ходе этого разговора с учетом особенностей ситуации в Сирийской Арабской Республике было условлено провести внеочередной рабочий контакт", - сказал Ушаков.
По его словам, стороны проведут переговоры в составе небольших делегаций.
"Не исключено, что Путин и Эрдоган поговорят "один на один". Затем в более расширенном формате состоится рабочий ланч, в ходе которого, как нам представляется, будут затронуты и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества. Оно, кстати, развивается нормально, по нарастающей, неплохие итоги по всем направлениям", - сказал Ушаков.
Он отметил, что после ланча два президента проведут пресс-конференцию.
Президент Алиев принял отставку двух вице-премьеров
Вице-премьер Азербайджана видит «внешний след» в несанкционированной акции протеста оппозиции 19 октября в центре Баку
В НАТО хотят расширить сотрудничество с Азербайджаном - контр-адмирал Туран
Бакметрополитен закупит у российского Метровагонмаш еще 60 вагонов нового поколения
Минтруда направит 7 млн манатов на приобретение автомобилей Khazar LX и NAZ Lifan
ДПИ в Азербайджане в январе-сентябре выданы по проектам с инвестициями в 808 млн манатов
Российская сеть детского языкового центра Полиглотики откроет филиал в Баку
Турпоток в Азербайджан в январе-сентябре вырос на 9,5%, из Азербайджана – на 18%
Президент Алиев присвоил Мир Юсифу, Тунзале и Рое звание «Народный артист» Азербайджана
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Шемахинском районе
В Гяндже в 40 многоквартирных домах будут заменены более 80 лифтов
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
В Баку пройдет мастер-класс "ПЕРЕГОВОРЫ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ: технологии результативных продаж и переговоров".
Интервью начальника отдела администрирования продаж и развития сети банка ВТБ (Азербайджан) Эльмара Ибрагимова на тему рефинансирование кредитов
Nobel Oil Services приступает к реализации проекта по расширению газохранилища в Турции
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго