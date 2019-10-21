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Регион 21.10.2019 17:32

Путин и Эрдоган во вторник обсудят развитие ситуации в Сирии после 120-часового ультиматума Анкары курдам - Ушаков

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи обсудят развитие ситуации в Сирии после истечения 120-часового ультиматума Анкары сирийским курдам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Завтра, как известно, эти 120 часов, или пять суток, уже истекают. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Собственно, это и будут обсуждать наши руководители", - сказал он журналистам на брифинге.

"Для нас главное - это добиваться, и мы это делаем на постоянной основе, долгосрочной стабильности в Сирии и регионе, и считаем, что этого можно добиться только на основе восстановления единства Сирии. Исходим из того, что интересы всех этноконфессиональных групп сирийского народа будут учтены", - добавил Ушаков.

Говоря о планируемой во вторник встрече Путина и его турецкого коллеги, Ушаков отметил, что президенты встречались в этом году лично уже семь раз. Также они регулярно общаются по телефону, и последний такой разговор состоялся 15 октября.

"В ходе этого разговора с учетом особенностей ситуации в Сирийской Арабской Республике было условлено провести внеочередной рабочий контакт", - сказал Ушаков.

По его словам, стороны проведут переговоры в составе небольших делегаций.

"Не исключено, что Путин и Эрдоган поговорят "один на один". Затем в более расширенном формате состоится рабочий ланч, в ходе которого, как нам представляется, будут затронуты и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества. Оно, кстати, развивается нормально, по нарастающей, неплохие итоги по всем направлениям", - сказал Ушаков.

Он отметил, что после ланча два президента проведут пресс-конференцию.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]