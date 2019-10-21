Путин и Макрон в понедельник обсудят развитие событий в Сирии и ситуацию на Украине - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, главные темы переговоров - развитие событий в Сирии и на Украине.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам на брифинге о предстоящем в понедельник во второй половине дня телефонном разговоре Путина с Макроном и напомнил, что на минувшей неделе глава государства провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Что объединяет разговоры с Меркель и Макроном, это то, что две основные темы: первая - Украина, а второе - это Сирия. Две темы самые важные", - сказал Ушаков журналистам.
Он подчеркнул, что эти две темы - ситуация в Сирии и Украине - "были очень обстоятельно обсуждены". "И сегодня, думаю, что это предстоит сделать и с Макроном", - сказал Ушаков.
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