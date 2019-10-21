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СНГ 21.10.2019 19:34

Путин и Макрон в понедельник обсудят развитие событий в Сирии и ситуацию на Украине - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, главные темы переговоров - развитие событий в Сирии и на Украине.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам на брифинге о предстоящем в понедельник во второй половине дня телефонном разговоре Путина с Макроном и напомнил, что на минувшей неделе глава государства провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Что объединяет разговоры с Меркель и Макроном, это то, что две основные темы: первая - Украина, а второе - это Сирия. Две темы самые важные", - сказал Ушаков журналистам.

Он подчеркнул, что эти две темы - ситуация в Сирии и Украине - "были очень обстоятельно обсуждены". "И сегодня, думаю, что это предстоит сделать и с Макроном", - сказал Ушаков.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]