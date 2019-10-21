Минтруда направит 7 млн манатов на приобретение автомобилей Khazar LX и NAZ Lifan

Минтруда и соцзащита населения Азербайджана заключила 4 контракта на покупку автомобилей на общую сумму 6 млн 999,762 тыс. манатов.
Согласно материалам, опубликованным на сайтеwww.tender.gov.az, с ООО «Azermash» заключены два контракта, предусматривающих закупку 156 и 391 автомобиля марки Khazar LX. Стоимость договоров составляет 1 млн 714,998 тыс. манатов и 4 млн 771,764 тыс. манатов соответственно.
Кроме этого, Минтруда подписало два контракта с ООО «Нахчыванским автомобильным заводом» на закупку 25 и 20 автомобилей марки NAZ Lifan LF7132E-330. Стоимость заключенных контрактов составляет 285 тыс. манатов и 228 тыс. манатов соответственно.
Х.Насирзаде
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