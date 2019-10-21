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Facebook будет публиковать новости WSJ и других изданий News Corp в своей новой вкладке

Американская медиакомпания News Corp. заключила соглашение с Facebook Inc. о размещении новостей The Wall Street Journal и других изданий, входящих в подразделение Dow Jones, а также New York Post в новостной вкладке социальной сети, которая появится осенью 2019 года.

В рамках сделки News Corp будет получать лицензионное вознаграждение за поставку новостей для новой вкладки на Facebook. В число других изданий, которые заключили аналогичные соглашения с соцсетью, входят Washington Post, BuzzFeed News и Business Insider, пишет WSJ со ссылкой на осведомленные источники.

"Я рад, что у нас появится возможность включить в нашу вкладку удостоенные наград материалы The Wall Street Journal и других изданий News Corp", - заявил глава Facebook Марк Цукерберг.

Facebook предлагает разный размер вознаграждения: от сотен тысяч долларов в год для небольших изданий до нескольких миллионов - для более крупных.

Facebook хочет включить в новую вкладку новости от около 200 различных изданий, однако предлагает выплаты только четверти из компаний, которые будут предоставлять свои новости.

Соглашение с News Corp даст Facebook возможность размещать заголовки агентств, входящих в подразделение Dow Jones, включая WSJ, Barron`s, MarketWatch, Financial News и Mansion Global.

Акции Facebook в ходе торгов в понедельник дорожают на 1,14%.

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Тэги: США, FACEBOOK, СМИ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]