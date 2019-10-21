Турпоток в Азербайджан в январе-сентябре вырос на 9,5%, из Азербайджана – на 18%

Турпоток в Азербайджан в январе-сентябре 2019 года составил 2 млн 418,3 тыс. человек, что на 9,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

«В январе-сентябре 2019 года турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 9,5% - до 2 млн 418,3 тыс. человек. Удельный вес туристов из РФ составил 30%, Грузии – 22%, Турции – 9,7%, Ирана – 8,2%, 3,9% - из Саудовской Аравии, ОАЭ – 2,1%», - отметили в Госкомстате.

При этом 65,9% туристов составили мужчины, 34,1% - женщины.

По данным статистики, турпоток в Азербайджан из стран ЕС за 9 месяцев 2019 года увеличился на 24% - до 110,3 тыс. человек, из стран СНГ – на 8,3%, до 880,9 тыс. человек.

При этом в отчетном периоде турпоток в Азербайджан из Туркменистана увеличился на 96%, Индии – на 70,1%, Египта – на 66,3%, Китая – на 63,7%, Саудовской Аравии – на 42%, Филиппин – на 39,4%, Венгрии – на 34,8%, Польши - на 32%, Малайзии – на 27,3%, Великобритании – на 27%, Испании – на 26,7%, Южной Кореи – на 22,4%, Грузии – на 21,6%, Германии – на 21,6%.

В январе-сентябре 2019 года 57,9% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 41,3% - воздушным транспортом, 0,8% - водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за отчетный период увеличилось на 17,9% - до 4 млн 201,5 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана посетивших Иран увеличилось на 39,1%, Грузию – на 12,7%, Россию - на 6,5%, Турцию – на 4,7%.

«82,1% граждан Азербайджана в январе-сентябре 2019 года выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 17,2 - воздушным транспортом, 0,7% - водным транспортом», - подчеркнули в Госкомстате.

Б.Рустамбеков