Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8968 RUR   0.0266 GBR   2.1937 TRY   0.2935

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.78 -0.15 Brent 59.42 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 21.10.2019 17:54

Турпоток в Азербайджан в январе-сентябре вырос на 9,5%, из Азербайджана – на 18%

Турпоток в Азербайджан в январе-сентябре 2019 года составил 2 млн 418,3 тыс. человек, что на 9,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

«В январе-сентябре 2019 года турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 9,5% - до 2 млн 418,3 тыс. человек. Удельный вес туристов из РФ составил 30%, Грузии – 22%, Турции – 9,7%, Ирана – 8,2%, 3,9% - из Саудовской Аравии, ОАЭ – 2,1%», - отметили в Госкомстате.

При этом 65,9% туристов составили мужчины, 34,1% - женщины.

По данным статистики, турпоток в Азербайджан из стран ЕС за 9 месяцев 2019 года увеличился на 24% - до 110,3 тыс. человек, из стран СНГ – на 8,3%, до 880,9 тыс. человек.

При этом в отчетном периоде турпоток в Азербайджан из Туркменистана увеличился на 96%, Индии – на 70,1%, Египта – на 66,3%, Китая – на 63,7%, Саудовской Аравии – на 42%, Филиппин – на 39,4%, Венгрии – на 34,8%, Польши - на 32%, Малайзии – на 27,3%, Великобритании – на 27%, Испании – на 26,7%, Южной Кореи – на 22,4%, Грузии – на 21,6%, Германии – на 21,6%.

В январе-сентябре 2019 года 57,9% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 41,3% - воздушным транспортом, 0,8% - водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за отчетный период увеличилось на 17,9% - до 4 млн 201,5 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана посетивших Иран увеличилось на 39,1%, Грузию – на 12,7%, Россию - на 6,5%, Турцию – на 4,7%.

«82,1% граждан Азербайджана в январе-сентябре 2019 года выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 17,2 - воздушным транспортом, 0,7% - водным транспортом», - подчеркнули в Госкомстате.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРИСТЫ, ПОТОК


Похожие новости


Турпоток в Азербайджан в январе-июле вырос на 7,4%, из Азербайджана – на 24% Турпоток в Азербайджан в январе-августе увеличился на 8,5%, из Азербайджана - на 12%

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]