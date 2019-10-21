Бакметрополитен закупит у российского Метровагонмаш еще 60 вагонов нового поколения

ЗАО «Бакинский метрополитен» подписало контракт с российским ОАО «Метровагонмаш» (входит в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг») по закупкам вагонов и комплектующих для вагонов, отмечается в сообщении Бакметрополитена.
«Контракт подразумевает поставку в Баку в течение 3 лет 60 вагонов (12 составов) 4-го поколения модели 81-765.B/766.B. База вагонов будет идентична вагонам, завезенным в Баку в июне 2019 года», - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в 2019 году «Метровагонмаш» уже поставил в Баку 30 новых вагонов. В целом же с 2015 года, число вагонов поставленных Метровагонмаш составило 55.
Новые вагоны рассчитаны на удобство и безопасность пассажиров, снабжены шумовой изоляцией, системой кондиционирования и контроля микроклимата, и более широкими дверными проемами в 1400 мм по сравнению с прежними моделями (1250 мм). Площадь вагонов расширена на 15%, а напольное покрытие изготовлено из новых композитных материалов.
АО «Метровагонмаш» с 1967 года поставляет подвижной состав для «Бакметрополитена». В настоящее время в Бакинском метро эксплуатируется 305 вагонов метро мытищинского завода.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.
А.Мамедов
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