Указ главы государства, расширяющий полномочия первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в кадровой политике, является "дежурным" и продиктован положением закона о Совете безопасности, заявил пресс-секретарь президента страны Берик Курмангали.

"Данный документ вызвал различные комментарии и интерпретации в СМИ. По моему мнению, это "дежурный" указ президента. Его подписание продиктовано положением нового закона о Совете безопасности, принятого в июле 2018 года", - написал Курмангали в фейсбуке в понедельник.

Он напомнил, что законом о Совбезе предусматривается усиление полномочий этого коллегиального органа, во главе которого пожизненно находится первый президент, лидер нации Назарбаев.

Пресс-секретарь отметил, что действующий порядок согласования назначения ключевых фигур государства на практике не препятствует президенту принимать самостоятельные решения по всем кадровым вопросам.

В этой связи он напомнил, что недавно Назарбаев в интервью телеканалу "Хабар" сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с ним советуется, но решения принимает самостоятельно.

"Президент по Конституции страны является верховным главнокомандующим, формирует правительство, является главой государства, его высшим должностным лицом, назначающим акимов областей, городов республиканского значения с согласия соответствующих маслихатов", - заключил Курмангали.

9 октября Токаев подписал указ "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты президента Республики Казахстан", которым расширяются полномочия первого президента республики, председателя Совета безопасности Нурсултана Назарбаева при назначении должностных лиц.

Согласно указу, теперь президент Казахстана будет назначать министров, кроме глав МИД, Минобороны и МВД, после согласования с председателем Совета безопасности Назарбаевым.

Кроме того, назначение руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, также будет согласовываться с главой Совбеза.

К органам, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту, относятся администрация президента, Генпрокуратура, Комитет национальной безопасности, агентство по делам госслужбы, агентство по противодействию коррупции, Национальный банк, Республиканская гвардия, Служба внешней разведки, Служба охраны президента, Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, управление делами президента.

Также президент Казахстана будет согласовывать с главой Совбеза назначение глав областей, городов республиканского значения и столицы.

Указом вносятся изменения и в назначение секретаря Совета безопасности. Теперь его назначение также должно согласовываться с председателем Совбеза Назарбаевым. Ранее его назначал президент по представлению главы своей администрации.