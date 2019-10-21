Российская сеть детского языкового центра Полиглотики откроет филиал в Баку

Российская франшиза детского языкового центра «Полиглотики» в ноябре 2019 года откроет свой новый филиал в Баку, заявила руководитель регионального филиала Зарифа Гулиева.

Как отметила Гулиева, в бакинском центре набор в группы учеников будет проводиться от 1 года до 18 лет.

«Я влюбилась в этот формат языкового центра, поняла, что хочу руководить таким в Баку. Мне близок именно этот метод обучения. Я занимаюсь с детьми уже больше 8 лет. Мои ученики - это счастье. Их результаты и бесконечная благодарность родителей - бесценны. Это мотивирует меня каждый день, это то, во что я вкладываю душу на 200%. Я пишу планы уроков индивидуально для каждого ученика. Понимание того, что к каждому ребенку есть ключик - одно из самых важных в работе», сказала Гулиева, ее слова приводятся в сообщении центра.

По ее словам, в бакинском центре будут проводиться занятия по английскому, немецкому, французскому, китайскому и испанскому, также набираются группы по итальянскому, русскому и азербайджанскому языкам.

Центр, расположенный на улице Юсифа Сафарова, могут посещать дети разных возрастов.

"Полиглотики" – это федеральная сеть детских языковых центров, где дети от 1 года до 18 лет изучают иностранные языки. Методическим центром компании разработана уникальная программа, благодаря обучению по которой дети начинают говорить и думать на иностранном языке.

Открывшая свой первый центр в Санкт-Петербурге в 2006 году, франшиза "Полиглотики" на сегодняшний день открыла 120 филиалов в России, Украине, Кыргызстане и Казахстане.

Х.Насирзаде