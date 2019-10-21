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Дальнее зарубежье 21.10.2019 19:07

Спикер британского парламента не стал проводить в понедельник голосование по Brexit

Спикер британской палаты общин Джон Беркоу решил отклонить просьбу о проведении в понедельник голосования по соглашению об условиях Brexit, достигнутом правительством страны с Брюсселем.

"Я решил, что вопрос не будет сегодня рассмотрен, так как это было бы повторением уже пройденного этапа и внесло бы беспорядок", - сказал он в парламенте.

Вопрос об этой сделке уже был рассмотрен в субботу. Тогда депутаты внесли поправку, обязывающую премьера Великобритании Бориса Джонсона попросить ЕС об отсрочке Brexit. Премьер это требование выполнил. Согласится ли ЕС на отсрочку, пока не известно.

Ожидается, что голосование по сделке о Brexit в итоге пройдет в палате общин позже на этой неделе.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]