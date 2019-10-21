Спикер британского парламента не стал проводить в понедельник голосование по Brexit

Спикер британской палаты общин Джон Беркоу решил отклонить просьбу о проведении в понедельник голосования по соглашению об условиях Brexit, достигнутом правительством страны с Брюсселем.
"Я решил, что вопрос не будет сегодня рассмотрен, так как это было бы повторением уже пройденного этапа и внесло бы беспорядок", - сказал он в парламенте.
Вопрос об этой сделке уже был рассмотрен в субботу. Тогда депутаты внесли поправку, обязывающую премьера Великобритании Бориса Джонсона попросить ЕС об отсрочке Brexit. Премьер это требование выполнил. Согласится ли ЕС на отсрочку, пока не известно.
Ожидается, что голосование по сделке о Brexit в итоге пройдет в палате общин позже на этой неделе.
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