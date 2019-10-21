Минсельхоз направит около 3 млн манатов на строительство пункта по сушке коконов шелкопряда

Министерство сельского хозяйства Азербайджана направит около 3 млн манатов на строительство пункта по сбору и сушке коконов шелкопряда.
Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО «Kaizen» подписан соответствующий договор. Пункт будет построен в Загатальском районе.
Сумма контракта - 2 млн 843,748 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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