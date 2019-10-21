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АПК 21.10.2019 21:01

Минсельхоз направит около 3 млн манатов на строительство пункта по сушке коконов шелкопряда

Министерство сельского хозяйства Азербайджана направит около 3 млн манатов на строительство пункта по сбору и сушке коконов шелкопряда.

Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО «Kaizen» подписан соответствующий договор. Пункт будет построен в Загатальском районе.

Сумма контракта - 2 млн 843,748 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, ШЕЛКОПРЯД, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]