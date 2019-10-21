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ТЭК 21.10.2019 19:27

Цены на нефть усилили падение, Brent подешевела до $58,64 за баррель

Цены на нефть усилили снижение на торгах в понедельник.

Опасения трейдеров, связанные с тем, что спрос на нефть будет сокращаться в условиях ослабления глобального экономического роста, сохраняется, при сигналах вероятного увеличения предложения на мировом рынке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 составила $58,64 за баррель, что на $0,78 (1,31%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,57 (1,06%) - до $53,21 за баррель.

"Ключевым фактором, определяющим динамику нефтяного рынка, является ожидаемое падение спроса на топливо, - отмечает аналитик Tradition Energy Жене МакДжиллиан. - Эти опасения вновь выходят на первый план, поскольку экономический рост замедляется".

Тем временем, по данным СМИ, Саудовская Аравия и Кувейт близки к достижению консенсуса по вопросу о возобновлении добычи в нейтральной зоне.

Нейтральная зона, площадь которой составляет более 5,7 тыс. квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией 1922 года. В 1970 года страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании ее нефтяных ресурсов.

Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти в нейтральной зоне, где может добываться порядка 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).

"Кувейт рассчитывает подписать соглашение с Саудовской Аравией о возобновлении добычи в нейтральной зоне в течение 30-45 дней", - передает MarketWatch слова Роберта Ягера, отвечающего за энергетический сектор в Mizuho Securities U.S.A.

Хедж-фонды и другие спекулятивные игроки увеличивают ставки на падение цен на нефть. Чистые "короткие" позиции хедж-фондов по WTI выросли на 7,6% за неделю, завершившуюся 15 октября, и выросли почти втрое с середины сентября, свидетельствуют данные Bloomberg.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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