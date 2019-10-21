Экс-министр аграрной политики Украины погиб при крушении вертолета

Бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый трагически погиб, сообщил экс-вице-премьер Павел Розенко.

"Трагически погиб Тарас Кутовый", - написал Розенко на своей странице в Фейсбуке.

Позднее в комментарии к своему посту Розенко указал: "Авиакатастрофа. Вертолет".

Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что вблизи с.Тарасенково Оржицкого района Полтавской области в понедельник днем произошло падение вертолета "Робинсон-44", погиб один человек. Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область.

Полиция Полтавской области сообщила, что вертолет упал на территории приусадебного участка частного домохозяйства. Пилот в результате падения погиб.

Тарас Кутовой, 1976 г.р., кандидат экономических наук, в 1999-2009гг был финансовым директором фонда "Крок за кроком" (рус. - шаг за шагом - ИФ) и инвесткомпании "XXI век", затем возглавил набсовет Всеукраинского общественного объединения "Союз спасения села" и ПАО "Компания Райз".

В 2012-2016гг - народный депутат в Верховной Раде VII и VIII созыва (фракции "Удар" и "Блок Петра Порошенко"), возглавлял комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений. В апреле 2016 года занял должность министра аграрной политики и продовольствия, но в мае 2017-го подал в отставку с должности, которая была поддержана Радой лишь в ноябре 2018 года.