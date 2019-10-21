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Внутренняя политика 21.10.2019 20:51

Алиев отмечает важность дополнительных мер для совершенствования деятельности YAP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Али Гасанова, в понедельник подавшего в отставку с поста вице-премьера, за вклад в развитие страны.

«Вы сегодня подали прошение об отставке. Хочу вам выразить благодарность за вклад в развитие страны. Вы 21 год занимали пост вице-премьера, из которых последние 16 лет - под моим руководством», - сказал Алиев, принимая Гасанова.

Президент, слова которого приводятся на сайте главы государства, добавил, что Гасанов уходит на пенсию. «Вам 71 год и, конечно же, вы показали хороший пример для того, чтобы дать дорогу молодым. Надеюсь, это станет примером и для других лиц в команде власти. При этом по моей рекомендации вы стали заместителем председателя Партии Йени Азербайджан (YAP). Уверен, что вы и далее будете функционировать как активный член правящей партии. Нужны дополнительные шаги для совершенствования деятельности YAP. Вы даете мне предложения по тому, что нужно сделать в регионах страны», - отметил Алиев.

Гасанов, в свою очередь, отметил, что действительно необходимо дать дорогу молодым кадрам.

Как сообщалось ранее, в понедельник президент Алиев подписал прошение об отставке двух вице-премьеров Али Гасанова и Гаджибалы Абуталыбова в связи с выходом на пенсию. Гасанову 71 год, Абуталыбову – 75.

8 октября 2019 года в Азербайджане сменился премьер-министр, так как экс-премьер Новруз Мамедов подал в отставку. По данным СМИ это было связано с выходом его на пенсию. На посту премьера его сменил помощник президента по экономическим вопросам Али Асадов.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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