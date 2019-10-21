Алиев отмечает важность дополнительных мер для совершенствования деятельности YAP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Али Гасанова, в понедельник подавшего в отставку с поста вице-премьера, за вклад в развитие страны.
«Вы сегодня подали прошение об отставке. Хочу вам выразить благодарность за вклад в развитие страны. Вы 21 год занимали пост вице-премьера, из которых последние 16 лет - под моим руководством», - сказал Алиев, принимая Гасанова.
Президент, слова которого приводятся на сайте главы государства, добавил, что Гасанов уходит на пенсию. «Вам 71 год и, конечно же, вы показали хороший пример для того, чтобы дать дорогу молодым. Надеюсь, это станет примером и для других лиц в команде власти. При этом по моей рекомендации вы стали заместителем председателя Партии Йени Азербайджан (YAP). Уверен, что вы и далее будете функционировать как активный член правящей партии. Нужны дополнительные шаги для совершенствования деятельности YAP. Вы даете мне предложения по тому, что нужно сделать в регионах страны», - отметил Алиев.
Гасанов, в свою очередь, отметил, что действительно необходимо дать дорогу молодым кадрам.
Как сообщалось ранее, в понедельник президент Алиев подписал прошение об отставке двух вице-премьеров Али Гасанова и Гаджибалы Абуталыбова в связи с выходом на пенсию. Гасанову 71 год, Абуталыбову – 75.
8 октября 2019 года в Азербайджане сменился премьер-министр, так как экс-премьер Новруз Мамедов подал в отставку. По данным СМИ это было связано с выходом его на пенсию. На посту премьера его сменил помощник президента по экономическим вопросам Али Асадов.
А.Азизов
АЭС к 2030г будет давать 15% электроэнергии от общей генерации в Узбекистане - Узатом
ВВП Германии упал второй квартал подряд, но признаков глубокой рецессии нет - Бундесбанк
Lausberg получит около 1 млн манатов за разработку профессиональных и квалификационных стандартов для Минтруда
В Баку стартовал международный экослет «Зеленая планета»
Экс-министр аграрной политики Украины погиб при крушении вертолета
Российская сеть детского языкового центра Полиглотики откроет филиал в Баку
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Шемахинском районе
В Гяндже в 40 многоквартирных домах будут заменены более 80 лифтов
Трамп пригрозил Ирану ударом, если Тегеран сделает "некоторые вещи"
Нетаньяху сообщил президенту Израиля, что не смог сформировать правительство
В Армении задержан экс-замглавы аппарата парламента Бабаян, фигурант дела о служебном подлоге
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
В Баку пройдет мастер-класс "ПЕРЕГОВОРЫ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ: технологии результативных продаж и переговоров".
Интервью начальника отдела администрирования продаж и развития сети банка ВТБ (Азербайджан) Эльмара Ибрагимова на тему рефинансирование кредитов
Nobel Oil Services приступает к реализации проекта по расширению газохранилища в Турции
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго