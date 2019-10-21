Трамп доволен соблюдением сторонами перемирия в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня на северо-востоке Сирии соблюдается.
"Нам поступают очень хорошие новости. Режим прекращения огня соблюдается", - приводят американские СМИ слова Трампа.
Говоря об уходе американского контингента, президент США указал, что никогда не давал обещаний курдам не предпринимать подобные шаги.
"Мы никогда не давали обещаний курдам", - сказал он.
При этом глава Белого дома добавил, что вывод американских военных с северо-востока Сирии проходит "очень хорошо".
Он отметил, что за годы конфликта с курдами "много турок погибло из-за военного конфликта на границе".
В четверг стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности. Ожидается, что к вечеру вторника курды должны выполнить свою часть сделки и отвести силы из ряда районов.
Ранее в октябре президент США Дональд Трамп распорядился о выводе порядка 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии. Около 200-300 военных останутся на базе Эт-Танф в Сирии на границе с Ираком.
Также Трамп заверял, что военнослужащих США нет в зоне боевых действий на севере Сирии и в районах, где действует перемирие в Сирии.
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