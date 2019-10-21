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Дальнее зарубежье 21.10.2019 20:57

Трамп доволен соблюдением сторонами перемирия в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня на северо-востоке Сирии соблюдается.

"Нам поступают очень хорошие новости. Режим прекращения огня соблюдается", - приводят американские СМИ слова Трампа.

Говоря об уходе американского контингента, президент США указал, что никогда не давал обещаний курдам не предпринимать подобные шаги.

"Мы никогда не давали обещаний курдам", - сказал он.

При этом глава Белого дома добавил, что вывод американских военных с северо-востока Сирии проходит "очень хорошо".

Он отметил, что за годы конфликта с курдами "много турок погибло из-за военного конфликта на границе".

В четверг стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности. Ожидается, что к вечеру вторника курды должны выполнить свою часть сделки и отвести силы из ряда районов.

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп распорядился о выводе порядка 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии. Около 200-300 военных останутся на базе Эт-Танф в Сирии на границе с Ираком.

Также Трамп заверял, что военнослужащих США нет в зоне боевых действий на севере Сирии и в районах, где действует перемирие в Сирии.

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Тэги: ТРАМП, СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]