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Дальнее зарубежье 21.10.2019 21:16

Трамп заверяет, что не рассматривал никакой финансовой выгоды, предлагая принять G7 у себя во Флориде

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не извлек бы никакой финансовой выгоды от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами, поскольку собирался взять на себя оплату расходов на пребывание иностранных лидеров.

"У меня есть собственность во Флориде... Демократы просто сошли с ума, я бы предоставил ее (для саммита - ИФ) бесплатно", - сказал Трамп журналистом перед началом встречи кабинета министров в Белом доме.

"Это был бы самый лучший саммит "группы семи", - добавил американский лидер.

Кроме того, он указал, что никак не стремился к рекламе своего курорта.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что его администрация больше не рассматривает возможность проведения саммита G7 в 2020 году на территории принадлежащего его семье курорта в Майами.

Идею проведения G7 в Майами на личном курорте президента США раскритиковали многие члены Демократической партии, указав на конфликт интересов, поскольку Трамп может получить финансовую выгоду, проводя мероприятие у себя на курорте.

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Тэги: ТРАМП, G7, КУРОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]