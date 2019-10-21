Трамп заверяет, что не рассматривал никакой финансовой выгоды, предлагая принять G7 у себя во Флориде

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не извлек бы никакой финансовой выгоды от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами, поскольку собирался взять на себя оплату расходов на пребывание иностранных лидеров.
"У меня есть собственность во Флориде... Демократы просто сошли с ума, я бы предоставил ее (для саммита - ИФ) бесплатно", - сказал Трамп журналистом перед началом встречи кабинета министров в Белом доме.
"Это был бы самый лучший саммит "группы семи", - добавил американский лидер.
Кроме того, он указал, что никак не стремился к рекламе своего курорта.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что его администрация больше не рассматривает возможность проведения саммита G7 в 2020 году на территории принадлежащего его семье курорта в Майами.
Идею проведения G7 в Майами на личном курорте президента США раскритиковали многие члены Демократической партии, указав на конфликт интересов, поскольку Трамп может получить финансовую выгоду, проводя мероприятие у себя на курорте.
Алиев отмечает важность дополнительных мер для совершенствования деятельности YAP
МИД Азербайджан считает проявлением «двойных стандартов» заявление Миятович по несанкционированной акции оппозиции 19 октября
АЭС к 2030г будет давать 15% электроэнергии от общей генерации в Узбекистане - Узатом
ВВП Германии упал второй квартал подряд, но признаков глубокой рецессии нет - Бундесбанк
Lausberg получит около 1 млн манатов за разработку профессиональных и квалификационных стандартов для Минтруда
В Баку стартовал международный экослет «Зеленая планета»
Экс-министр аграрной политики Украины погиб при крушении вертолета
Российская сеть детского языкового центра Полиглотики откроет филиал в Баку
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Шемахинском районе
В Гяндже в 40 многоквартирных домах будут заменены более 80 лифтов
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
В Баку пройдет мастер-класс "ПЕРЕГОВОРЫ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ: технологии результативных продаж и переговоров".
Интервью начальника отдела администрирования продаж и развития сети банка ВТБ (Азербайджан) Эльмара Ибрагимова на тему рефинансирование кредитов
Nobel Oil Services приступает к реализации проекта по расширению газохранилища в Турции
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго