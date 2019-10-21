В Армении задержан экс-замглавы аппарата парламента Бабаян, фигурант дела о служебном подлоге

Специальная следственная служба Армении задержала бывшего заместителя руководителя аппарата парламента Арсена Бабаяна в рамках расследования уголовного дела по статье "узурпация власти" УК республики.

Как сообщает в понедельник вечером пресс-служба следственной службы, в ходе предварительного следствия собраны фактические данные о том, что "в процессе сложения Гагиком Арутюняном полномочий председателя Конституционного суда официальные лица, исходя из групповых интересов, лично, а также через лиц, не являющихся чиновниками, совершили служебный подлог".

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 314 - служебный подлог, что наказывается штрафом, либо арестом на срок от одного до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше двух лет.

"Данное уголовное дело присоединено к возбужденному ранее уголовному делу об узурпации власти. Задержан бывший заместитель руководителя аппарата парламента Армении Арсен Бабаян", - отметили в Специальной следственной службе.

17 октября следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "узурпация власти", которое было открыто по заявлению депутата парламента Армана Бабаджаняна. В начале октября этот независимый депутат передал в Генпрокуратуру заявление о преступлении, якобы совершенном действующим председателем Конституционного суда Грайром Товмасяном.

"Я требую дать уголовно-правовую оценку нарушениям закона, допущенным Грайром Товмасяном при вступлении в должность главы КС в 2018 году. Тогда в нарушение действующего законодательства, без соответствующего заявления Грайра Товмасяна, на основании несуществующего обоснования председателем парламента были прекращены депутатские полномочия Товмасяна. По несуществующим обоснованиям человек не может прекратить депутатские полномочия. По моему глубокому убеждению, он одновременно продолжал оставаться и депутатом парламента, и судьей КС", - ранее заявлял Бабаджанян.

Ранее в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян заявил армянской службе радиостанции "Свобода", что прежние власти республики "заставили бывшего главу КС Гагика Арутюняна уйти в отставку, чтобы на эту должность был избран Грайр Товмасян".

Гагик Арутюнян с 1996 года по март 2018 года возглавлял Конституционный суд Армении. В марте 2018 года он был избран председателем Высшего судебного совета. Однако в мае 2019 года Арутюнян заявил о своей отставке.