Нетаньяху сообщил президенту Израиля, что не смог сформировать правительство

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту страны Реувену Ривлину, что не смог договориться о формировании следующего правительства страны, сообщают израильские СМИ.

В свою очередь Ривлин объявил, что теперь поручает формирование кабинета министров лидеру оппозиции Бенни Ганцу.

Ранее осенью в Израиле прошли парламентские выборы, не выявившие явного победителя. Ни одна из основных политических сил не может сама сформировать правительство. Ганц, как ожидается, так же как и Нетаньяху, столкнется с проблемами при попытках найти партнеров для коалиции.