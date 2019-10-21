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Дальнее зарубежье 21.10.2019 21:43

Нетаньяху сообщил президенту Израиля, что не смог сформировать правительство

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту страны Реувену Ривлину, что не смог договориться о формировании следующего правительства страны, сообщают израильские СМИ.

В свою очередь Ривлин объявил, что теперь поручает формирование кабинета министров лидеру оппозиции Бенни Ганцу.

Ранее осенью в Израиле прошли парламентские выборы, не выявившие явного победителя. Ни одна из основных политических сил не может сама сформировать правительство. Ганц, как ожидается, так же как и Нетаньяху, столкнется с проблемами при попытках найти партнеров для коалиции.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВЫБОРЫ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]