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Регион 21.10.2019 22:08

Трамп пригрозил Ирану ударом, если Тегеран сделает "некоторые вещи"

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не хочет, чтобы его страна вела войну с кем бы то ни было, но при этом - готов жестко ответить Ирану, если в этом будет необходимость.

"Если Иран сделает некоторые вещи, то мы ударим его так, как никогда прежде", - предупредил он, общаясь с журналистами в Вашингтоне.

Он заверил, что не хочет войн в мире. "Однако может так случиться, что нам придется воевать", - предупредил он.

Говоря о том, как можно повлиять на страны, не применяя оружия, Трамп напомнил о способности США оказывать мощное воздействие на экономики других государств.

Президент объяснил, что не хочет втягивать США в войны, так как возвращение военных США домой из далеких стран - одно из его ключевых предвыборных обещаний.

"Одна из самых ужасных вещей, которые мне приходится делать - это писать письма родителям (погибших военнослужащих - ИФ)", - рассказал Трамп. "Я должен сообщить им, что их ребенок был убит на Ближнем Востоке, причем - непонятно ради чего он отдал там жизнь", - добавил он.

"Иногда настает время для того, чтобы воевать. Но бывает и время, когда нужно действовать умно, а не воевать", - подытожил Трамп.

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Тэги: ТРАМП, ВОЙНЫ, ИРАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]