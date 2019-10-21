Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не хочет, чтобы его страна вела войну с кем бы то ни было, но при этом - готов жестко ответить Ирану, если в этом будет необходимость.
"Если Иран сделает некоторые вещи, то мы ударим его так, как никогда прежде", - предупредил он, общаясь с журналистами в Вашингтоне.
Он заверил, что не хочет войн в мире. "Однако может так случиться, что нам придется воевать", - предупредил он.
Говоря о том, как можно повлиять на страны, не применяя оружия, Трамп напомнил о способности США оказывать мощное воздействие на экономики других государств.
Президент объяснил, что не хочет втягивать США в войны, так как возвращение военных США домой из далеких стран - одно из его ключевых предвыборных обещаний.
"Одна из самых ужасных вещей, которые мне приходится делать - это писать письма родителям (погибших военнослужащих - ИФ)", - рассказал Трамп. "Я должен сообщить им, что их ребенок был убит на Ближнем Востоке, причем - непонятно ради чего он отдал там жизнь", - добавил он.
"Иногда настает время для того, чтобы воевать. Но бывает и время, когда нужно действовать умно, а не воевать", - подытожил Трамп.
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