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Дальнее зарубежье 22.10.2019 14:04

Европейские регуляторы могут вернуть в строй самолеты Boeing 737 MAX позднее, чем США

Европейские власти отказались от идеи вернуть в строй самолеты Boeing 737 MAX одновременно и координированно с США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Такое решение Евросоюза было озвучено главой Европейского агентства безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency, EASA) Патриком Ки в ходе встречи с представителями Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, отвечающими за преодоления кризиса с самолетами 737 MAX, Эрлом Лоуренсом и Али Бахрами, отмечают источники.

Результаты встречи ставят крест на планах FAA добиться масштабной поддержки глобальных авиационных регуляторов, готовых поручиться за безопасность самолетов, полеты которых приостановлены с марта текущего года, считают эксперты.

Акции Boeing подешевели на 3,8% по итогам торгов в понедельник, их снижение продолжилось третью сессию подряд на фоне ухудшения оценки бумаг компании аналитиками, отмечающими растущий надзор со стороны регуляторов и неопределенность в отношении сроков возврата в строй самолетов 737 MAX.

B EASA полагают, что возобновление полетов самолетов Boeing 737 MAX в Европе, вероятно, займет на четыре недели больше, чем в США, отмечают источники.

Европейский регулятор работал совместно с FAA над тестированием и анализом решений, которые могли бы исправить проблемы, выявленные в самолетах 737 MAX. Однако, по данным источников, европейское агентство приняло решение провести собственные независимые тесты.

Патрик Ки также уведомил FAA, что ему потребуется дополнительное время, чтобы проинформировать европейских законодателей и авиационные власти государств ЕС о проделанной работе и заручиться их поддержкой.

Представитель EASA сообщила WSJ, что регулятор "хотел бы как можно более быстрого возврата в строй самолетов Boeing 737 MAX, но при условии полной уверенности в их безопасности".

В FAA заявили, что регулятор не ставит предельный срок возобновления полетов 737 MAX, а его сотрудничество с авиационными властями других государств являются "прозрачными и сплоченными". "Каждое правительство примет собственное решение относительно возврата самолетов в эксплуатацию, основываясь на полной оценке безопасности", - отмечают в FAA.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

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Тэги: ЕВРОПА, BOEING, САМОЛЕТЫ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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