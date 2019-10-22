Министр обороны ФРГ предложила создать в Сирии международную зону безопасности

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что решить конфликт в Сирии поможет создание международной зоны безопасности, сообщает во вторник немецкая газета "Зюддойче цайтунг".
"Решение конфликта заключается в создании зоны безопасности под международным контролем с участием Турции и с участием России ", - заявила министр обороны ФРГ.
Крамп-Карренбауэр объяснила, что целью этой зоны будет продолжение борьбы против террористической группировки "Исламское государство" , восстановление разрушенных регионов, чтобы создать условия для возвращения беженцев на родину.
По мнению министра обороны ФРГ, эта инициатива покажет, что турецкие военные находятся на территории Сирии временно, хотя даже это противоречит международному праву. Кроме того, она призвала придерживать существующей резолюции ООН по Сирии и сохранить страну как общую территорию.
По словам Крамп-Карренбауэр, до сих пор ФРГ и другие европейские страны слишком пассивно реагировали на происходящее на севере Сирии.
"Мало говорить о том, что Европе не подобает быть только сторонним наблюдателем, нужно вступать в дискуссию собственными предложениями", - подчеркнула министр.
Крамп-Карренбауэр пообещала обсудить инициативу на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 24 и 25 октября. Решение, будет ли бундесвер принимать участие в контроле за небезопасным регионом, остается за бундестагом. Неизвестно, поддержат ли инициативу партнеры ХДС/ХСС по "Большой коалиции" СДПГ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГИЛ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.
В конце прошлой недели в ходе визита В Турцию вице-президента США Майкла Пенса была достигнута договоренность о приостановке Анкарой на пять дней операции на одном из участков сирийско-турецкой границы.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов
Армения не будет представлена в саммите Движения неприсоединения в Баку – МИД Азербайджана
Глава МИД РФ вряд ли примет участие в министерской встрече в рамках Движения неприсоединения в Баку – МИД Азербайджана
Грузоперевозки в Азербайджане в январе-сентябре увеличились на 1,6%
В иранском ЦБ недовольны функционированием платежного механизма INSTEX
РФ сможет обеспечить газом Болгарию из "Турецкого потока" с 1 января, инфраструктура построена - Новак
Организаторы гран-при Азербайджана рассчитывают на рост в 2020г телеаудитории гонки
Минтруда направит более 1,7 млн манатов на восстановление реабилитационного центра для инвалидов в Шеки
ИВ Балакянского района потратит около 20 тыс. на подготовку к III фестивалю хурмы
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Шемахинском районе
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Число пользователей Nar 4G за год увеличилось на 85%
Банк Республика стал партнером для Uber в Азербайджане!
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго