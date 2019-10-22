Министр обороны ФРГ предложила создать в Сирии международную зону безопасности

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что решить конфликт в Сирии поможет создание международной зоны безопасности, сообщает во вторник немецкая газета "Зюддойче цайтунг".

"Решение конфликта заключается в создании зоны безопасности под международным контролем с участием Турции и с участием России ", - заявила министр обороны ФРГ.

Крамп-Карренбауэр объяснила, что целью этой зоны будет продолжение борьбы против террористической группировки "Исламское государство" , восстановление разрушенных регионов, чтобы создать условия для возвращения беженцев на родину.

По мнению министра обороны ФРГ, эта инициатива покажет, что турецкие военные находятся на территории Сирии временно, хотя даже это противоречит международному праву. Кроме того, она призвала придерживать существующей резолюции ООН по Сирии и сохранить страну как общую территорию.

По словам Крамп-Карренбауэр, до сих пор ФРГ и другие европейские страны слишком пассивно реагировали на происходящее на севере Сирии.

"Мало говорить о том, что Европе не подобает быть только сторонним наблюдателем, нужно вступать в дискуссию собственными предложениями", - подчеркнула министр.

Крамп-Карренбауэр пообещала обсудить инициативу на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 24 и 25 октября. Решение, будет ли бундесвер принимать участие в контроле за небезопасным регионом, остается за бундестагом. Неизвестно, поддержат ли инициативу партнеры ХДС/ХСС по "Большой коалиции" СДПГ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГИЛ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В конце прошлой недели в ходе визита В Турцию вице-президента США Майкла Пенса была достигнута договоренность о приостановке Анкарой на пять дней операции на одном из участков сирийско-турецкой границы.