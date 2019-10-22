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Регион 22.10.2019 14:45

Премьер Грузии заявил о заинтересованности страны в реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь"

Участие в реализации концепции нового Шелкового пути в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь" является одним из приоритетов Грузии в развитии межрегионального сотрудничества, заявил во вторник глава грузинского правительства Георгий Гахария.

Премьер Грузии принял участие в открытии "Тбилисского форума Шелкового пути" (Tbilisi Silk Road Forum), связанного с китайской инициативой, участие в форуме принимают более 2 тыс. делегатов из 60 стран.

"Исторически Грузия выполняла очень важную роль в развитии Шелкового пути. В условиях современной экономической интеграции и глобализации, когда огромная роль придается торгово-экономическим отношениям между странами, концепция нового Шелкового пути и участие в ней для нас имеет особый приоритет", - заявил Гахария, открывая форум.

Премьер отметил, что Грузия была одной из первых стран, которая подключилась к инициативе председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс - один путь", оформив в 2015 году соответствующий меморандум. По словам грузинского лидера, это стало хорошим толчком для развития транспортной и логистической инфраструктуры, а также интеграции страны в международную торговлю.

"Сегодня у Грузии соглашения о свободной торговле с Китаем, странами Евросоюза, СНГ, Турцией, Украиной, в стадии переговоров режимы свободной торговли с Индией, Израилем, другими странами. Это делает нашу страну уникальной в регионе, открывая большие возможности как для местных, так и для международных инвесторов. Существует огромный потенциал, чтобы Грузия стала транспортным хабом, транзитным мостом, связывающим Европу и Азию", - заявил Гахария.

В рамках форума, который продлится два дня, состоятся дискуссии о вопросах международной торговли, транспорта, энергетики, инвестиций, инноваций и технологий. Состоится обсуждение инвестиционного потенциала Грузии. Также пройдут встречи с потенциальными инвесторами и партнерами из частного и публичного секторов.

"Тбилисский форум Шелкового пути" пути проходит уже в третий раз. Цель форума - утвердить дискуссионную платформу, где представители стран инициативы "Один пояс - один путь", международных организаций и частного сектора определяют перспективы развития и углубления сотрудничества в сферах международной и региональной торговли, а также гуманитарного сотрудничества.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КИТАЙ, ЕВРАЗИЯ, ФОРУМ


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