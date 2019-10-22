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Дальнее зарубежье 22.10.2019 15:02

Перебрасываемые из Сирии в Ирак военные США не получали разрешения остаться на иракской территории - СМИ

Американские военные, которых переводят из Сирии в Ирак, получили разрешение пересечь сирийско-иракскую границу лишь при условии, что затем эти подразделения покинут Ирак, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар" со ссылкой на иракских военных.

"Все войска США, которых вывели из Сирии, получили право войти в (Иракский - ИФ) Курдистан так, чтобы их могли потом вывезти из Ирака. У этих сил нет разрешения оставаться на территории Ирака", - говорится в заявлении военных.

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп распорядился о выводе порядка 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии. Около 200-300 военных останутся на базе Эт-Танф в Сирии на границе с Ираком.

В минувшее воскресенье министр обороны США Марк Эспер заявил, что США планируют перебросить в Ирак тех военнослужащих, которых они выводят из Сирии. По его словам, с Ираком уже согласовали отправку более 700 военнослужащих, которые покидают Сирию, на запад страны. Планируется, что американские военные в Ираке продолжат выполнять операции против боевиков группировки ИГ .

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Тэги: ИРАК, США, ВОЕННЫЕ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]