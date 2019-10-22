Лукашенко заявляет о дуге нестабильности вокруг Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация у границ страны накаляется и Служба безопасности президента должна сделать все, чтобы защитить страну.
"Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле", - заявил Лукашенко, вручая во вторник госнаграды военнослужащим Службы безопасности президента (СБП).
Президента цитирует его пресс-служба.
"В случае, не дай бог, агрессии против нашего государства, все мы - воины элитного подразделения, и наша задача - быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан", - продолжил глава государства.
При этом он назвал СБП оплотом мира и стабильности в стране.
"Выполняя свой профессиональный долг на высочайшем уровне, по факту вы обеспечиваете национальную безопасность Беларуси и, как бы пафосно это ни звучало, являетесь оплотом мира и стабильности в нашем обществе", - сказал Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что обеспечение безопасности и защита национальных интересов страны и народа - это ежедневная работа СБП. "В том числе и благодаря вам сегодня в Беларуси сохраняется мир и порядок", - заявил он.
Президент также напомнил, что Служба безопасности президента создавалась 25 лет назад практически с нуля. "Впервые в истории суверенной Беларуси появилось такое подразделение. Не было особых ресурсов, да и опыта. Но были люди и глубокие традиции той великой страны", - отметил Лукашенко.
"Помните, что у вас должны всегда быть чистые руки, светлые, чистые лицо и глаза. Потому что это не только ваши руки и глаза. Это и руки, и глаза президента, главы государства", - подчеркнул президент.
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