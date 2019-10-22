Президент Турции вместе с главами МИД, Минобороны и Минфина отправился в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел на встречу с Владимиром Путиным, которая состоится в Сочи, сообщает информационное агентство "Анадолу".

По сообщениям агентства, частный самолет с главой турецкого государства на борту вылетел в Сочи в 11:35 по местному времени. Вместе с турецким лидером в Россию отправились глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, глава управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, заместитель председателя Партии справедливости и развития Махир Унал и пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщал о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос о присутствии сирийских войск в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.

"Силы (сирийского) режима находятся в некоторых районах зоны турецкой антитеррористической операции на севере Сирии. Я обсужу это с Путиным", - говорил он.

Эрдоган заявлял, что также планирует обсудить с президентом РФ следующий этап создания зоны безопасности на севере Сирии.

"Встреча с российским президентом Путиным - это еще одна фаза создания зоны безопасности в Сирии", - сказал президент Турцтт.

Кроме того, Эродган сообщил о намерении обсудить с Путиным, какие дальнейшие шаги необходимо предпринять в Сирии.

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые пройдут позже во вторник, будут продолжительными и сложными, прогнозирует пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Ясно, что небыстро", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, сколько, по его мнению, будут продолжаться переговоры.

"Много тем, очень сложные будут переговоры, это очевидно, поэтому посидят", - добавил Песков.

Переговоры Путина и Эрдогана пройдут на фоне истечения 120-часового ультиматума Анкары сирийским курдам. "Завтра, как известно, эти 120 часов, или пять суток, уже истекают. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Собственно, это и будут обсуждать наши руководители", - сказал в свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков.

Встреча Путина и Эрдогана пройдет 22 октября в Сочи.