Операция Турции нарушает территориальную целостность Сирии - МИД РФ

Турция своей операцией нарушает территориальную целостность Сирии, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Территориальную целостность Сирии та же Турция нарушает своей операцией", - сказал Сыромолотов, отвечая на вопрос "Интерфакса" во вторник.

Он отметил, что в Сирии "легально находятся только Россия и Иран, которые получили разрешения от правительства".