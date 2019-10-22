Операция Турции нарушает территориальную целостность Сирии - МИД РФ

Турция своей операцией нарушает территориальную целостность Сирии, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Территориальную целостность Сирии та же Турция нарушает своей операцией", - сказал Сыромолотов, отвечая на вопрос "Интерфакса" во вторник.
Он отметил, что в Сирии "легально находятся только Россия и Иран, которые получили разрешения от правительства".
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