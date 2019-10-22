Встреча Путина и Эрдогана должна внести ясность в вопрос контроля за нефтеносными районами к востоку от Евфрата в Сирии - МИД РФ

После встречи лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи должна появиться "серьезная ясность" по вопросу контроля за нефтеносными районами к востоку от Евфрата в Сирии, заявил во вторник замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"В таком сложном конфликте с применением военной силы сейчас говорить, кто что должен, очень трудно. Дождитесь встречи в Сочи нашего президента с Эрдоганом, я думаю, что ясность появится достаточно серьезная, но в мире отношение к этому неоднозначное", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее нефтеносные районы на северо-востоке Сирии до сих пор контролировали американские военные и поддерживаемые ими оппозиционные сирийские демократические силы, костяк которых составляют курды.

В связи с началом турецкой операции против курдов в этом районе Сирии США приняли решение вывести большую часть своих сил из страны, в том числе с территорий к востоку от Евфрата. Однако президент США Дональд Трамп не исключил, что оставит в восточном Заевфратье около 200 военных именно для охраны нефтяных месторождений.