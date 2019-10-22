Путин заявил, что на переговорах с Эрдоганом им придется искать ответы на очень сложные вопросы по Сирии

Нынешний уровень российско-турецких отношений может принести пользу для решения сложных вопросов сирийского урегулирования, надеется президент РФ Владимир Путин.

"Ситуация в регионе очень острая, мы все это понимаем. Думаю, наша встреча сегодня, наши консультации очень востребованы", - сказал он в начале переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Хочу выразить надежду на то, что уровень российско-турецких отношений, который достигнут в последнее время, сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов, которые в регионе сложились на сегодняшний день, и позволит найти ответы на все, даже очень сложные вопросы как в интересах Турции, так и России, и всех стран", - продолжил Путин.

В свою очередь, Эрдоган поблагодарил Путина за приглашение приехать в Сочи, выразив мнение, что эта встреча будет полезной в нынешних сложных условиях.

Он также выразил надежду, что российско-турецкие переговоры позволят приблизить мир в Сирии, заметив, что "операция под названием "Источник мира", несомненно, обеспечит новые реалии".