В иранском ЦБ недовольны функционированием платежного механизма INSTEX

Созданный Великобританией, Германией и Францией специальный платежный механизм для расчетов с Ираном в условиях американских санкций INSTEX вряд ли будет полезен Тегерану, считает управляющий Центральным банком Исламской республики Абдулнасер Хеммати.
"Лишь с четырехмесячным опозданием европейцы провели через INSTEX $4 млн, на которые мы купили медицинское оборудование для одной из наших провинций. С тех пор не было проведено ни одной финансовой операции", - сказал глава ЦБ в интервью интернет-изданию Al-Monitor.
"Европейцы всегда говорят, что сначала механизм надо опробовать на товарах, не подпадающих под санкции, но INSTEX был запущен как раз для облегчения закупок санкционных товаров. Поэтому я не уверен, что INSTEX станет чрезвычайным и специальным механизмом для Ирана", - отметил Хеммати.
Говоря о предложении Франции выделить Ирану кредитную линию в $15 млрд, глава ЦБ сообщил, то Тегеран ответил Парижу, что примет эти средства при условии предварительных закупок иранской нефти.
"Мы хотим экспортировать нашу нефть, и если они не хотят покупать нашу нефть, тогда мы не видим никакого смысла в этих деньгах", - сказал управляющий ЦБ.
На вопрос, правда ли, что российские и китайские банки предупредили Иран, что не будут проводить финансовые операции с ним, если страна будет включена в "черный список" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), иранский банкир ответил, что участие в ФАТФ - "одно из требований международных банковских операций".
"Поэтому естественно, что все банки требуют соблюдения требований ФАТФ", - подчеркнул глава иранского ЦБ.
8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, который был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия- ИФ) и Ираном.
Трамп также заявил о возобновлении действия антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного и финансового секторов Исламской республики.
Великобритания, Германия и Франция решили тогда создать специальный финансовый механизм, чтобы обеспечить финансовую заинтересованность Ирана в сохранении СВПД.
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