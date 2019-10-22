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Финансы 22.10.2019 15:15

В иранском ЦБ недовольны функционированием платежного механизма INSTEX

Созданный Великобританией, Германией и Францией специальный платежный механизм для расчетов с Ираном в условиях американских санкций INSTEX вряд ли будет полезен Тегерану, считает управляющий Центральным банком Исламской республики Абдулнасер Хеммати.

"Лишь с четырехмесячным опозданием европейцы провели через INSTEX $4 млн, на которые мы купили медицинское оборудование для одной из наших провинций. С тех пор не было проведено ни одной финансовой операции", - сказал глава ЦБ в интервью интернет-изданию Al-Monitor.

"Европейцы всегда говорят, что сначала механизм надо опробовать на товарах, не подпадающих под санкции, но INSTEX был запущен как раз для облегчения закупок санкционных товаров. Поэтому я не уверен, что INSTEX станет чрезвычайным и специальным механизмом для Ирана", - отметил Хеммати.

Говоря о предложении Франции выделить Ирану кредитную линию в $15 млрд, глава ЦБ сообщил, то Тегеран ответил Парижу, что примет эти средства при условии предварительных закупок иранской нефти.

"Мы хотим экспортировать нашу нефть, и если они не хотят покупать нашу нефть, тогда мы не видим никакого смысла в этих деньгах", - сказал управляющий ЦБ.

На вопрос, правда ли, что российские и китайские банки предупредили Иран, что не будут проводить финансовые операции с ним, если страна будет включена в "черный список" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), иранский банкир ответил, что участие в ФАТФ - "одно из требований международных банковских операций".

"Поэтому естественно, что все банки требуют соблюдения требований ФАТФ", - подчеркнул глава иранского ЦБ.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, который был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия- ИФ) и Ираном.

Трамп также заявил о возобновлении действия антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного и финансового секторов Исламской республики.

Великобритания, Германия и Франция решили тогда создать специальный финансовый механизм, чтобы обеспечить финансовую заинтересованность Ирана в сохранении СВПД.

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Тэги: ИРАН, ЦБ, INSTEX, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]